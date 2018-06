Trump amenaza a UE con imponer aranceles de 20% a autos

Su anuncio tuvo un efecto inmediato en el índice de acciones de autos europeos, los cuales cayeron 1.25 por ciento, mientras que los papeles de Ford cambiaron de tendencia y perdieron 0.5 por ciento, mientras General Motors perdió 0.3 por ciento.

Wilbur Ross, titular de la cartera estadounidense, comentó que el Departamento de Comercio retomará en los siguientes meses una pesquisa sobre si las importaciones de automóviles y piezas representa un riesgo para la seguridad nacional. La pesquisa tiene tiempo límite para completarse en febrero de 2019.

Estados Unidos ya aplica un gravamen de 2.5 por ciento a los autobuses desde la Unión Europea y de 25 por ciento a los pickups importados. Por su parte, el bloque europeo impone un arancel de por cuento a los autos estadounidenses.

Esta ha sido otra de las medidas muy criticadas de Donald Trump, recibiendo respuesta de una agrupación que representa a grandes automotrices estadounidenses y extranjeras quienes expresaron que las importaciones no representaban un riesgo para la seguridad nacional.

Por su parte, la Cámara de Comercio destacó que la producción automotriz se ha duplicado en la última década, afirmando que los aranceles tendrían un impacto tremendo a la misma industria que pretende proteger, además de ser una amenaza que podría desatar una guerra comercial en el mundo.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de junio de 2018