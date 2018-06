¿En riesgo los spin-offs de 'Star Wars' por culpa de Han Solo?

A un mes de su estreno mundial, el segundo spin-off de Star Wars, Solo: A Star Wars Story, apenas ha conseguido una taquilla de 345 millones de dólares en todo el orbe, lo cual es una importante decepción para Disney y Lucasfilm.

Esta aventura con Alden Ehrenreich como el joven contrabandista ha conseguido unos 200 millones de dólares de su taquilla en Estados Unidos, y el resto en el mundo, un dato muy pobre si se compara con el primer spin-off.

Rogue One: A Star Wars Story alcanzó 1.05 mil millones de dólares en taquilla, casi a la par de los episodios centrales de la saga. Y es que aunque el Episodio VII es el que más éxito ha tenido en los últimos años, su secuela y Rogue One no decepcionaron.