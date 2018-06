Donald Trump llama a republicanos a aplazar legislación migratoria

En la actual Cámara de Representantes como en el Senado, los republicanos tienen el control, con una escueta mayoría del 51-49 en la cámara alta, a lo que el presidente hizo un llamado para seguir con su apoyo a los republicanos para aprobar la mayor parte de las leyes.

Republicans should stop wasting their time on Immigration until after we elect more Senators and Congressmen/women in November. Dems are just playing games, have no intention of doing anything to solves this decades old problem. We can pass great legislation after the Red Wave! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de junio de 2018