Sexenio Mundialista: Lo mejor de la jornada

Después de señalar que tuvieron gran volumen de juego en su partido, contó a la prensa que sufrió una lesión al festejar el gol de Coutinho, donde en la televisión se pudo ver como cayó al piso, a lo que explicó sintió un tirón muscular y se lesionó, aunque dijo que no sufrió una contractura o un desgarre total.

Gernot Rohr, técnico de Nigeria, expresó su felicidad y dijo estar satisfecho tras el triunfo de su equipo sobre Islandia, el cual también terminó por darle vida a Argentina en el grupo. Sobre sus seleccionados, dijo que lo que más le gusta es su espíritu de lucha, así como su humildad.

“Estamos de vuelta. En la primera parte no estaba satisfecho. No jugamos bien, no tiramos al arco, pero en la segunda fuimos mucho mejores, los jugadores entendieron que debían luchar para mantener la esperanza de la clasificación… Me gusta la humildad, solidaridad y espíritu de lucha de mi equipo”, señaló.