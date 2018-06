¿Por qué Foo Fighters no cambia de estilo?

Encantado con su sonido característico de poderoso rock de estadio, Grohl afirmó que aunque suena trillado, el estilo es precisamente lo que hace a Foo Fighters.

Por otro lado, Dave Grohl admitió que todavía la pasa mal al escuchar a la famosa banda con la que alcanzó el estrellato junto a Kurt Cobain y Krist Novoselic.

“Cuando Kurt murió -en 1994-, cada vez que sonaba en la radio me rompía el corazón. No pongo discos de Nirvana, no. Aunque siempre están en alguna parte. Me montó en el coche, ahí están. Entro en una tienda, están puestos", relató en una entrevista previa.