Guardado no se cree los elogios tras victoria a Alemania

El jugador del Real Betis afirmó que “el elogio es traicionero pero venimos de tanta crítica que no nos lo creemos, sabemos que el futbol es así, que cambia de la noche a la mañana y me da orgullo decir que estamos tranquilos y seguiremos trabajando para ello”.

El Principito entiende que ahora México tiene una responsabilidad mayor y admitió que el triunfo ante Alemania no tendrá ningún significado si no logran vencer a los coreanos en el segundo encuentro de la fase de grupos.

“Al final el triunfo nos hace tener una cierta mayor responsabilidad y debemos hacer lo mismo, que no debe cambiar la mentalidad porque no hemos conseguido nada, son solo tres puntos y haberle ganado a Alemania no nos dan más puntos. El peor enemigo podemos ser nosotros mismos y de nada nos servirá si no salimos como lo hicimos el domingo”, declaró Guardado.