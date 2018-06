Polémica por la niña hondureña de la revista Time

Tras estos hechos, Time publicó una corrección en la que advierte que en su versión original “describió erróneamente” lo que le sucedió a la niña después de que fue sacada de la escena.

Según la revista, la pequeña no fue llevada gritando por los agentes fronterizos, sino que su madre la recogió y ambas fueron trasladadas juntas.

El autor de la imagen, el fotógrafo John Moore, detalló cómo inmortalizó en un par de fotografías la secuencia de la detención de la mujer acompañada por la pequeña, ambas procedentes de Honduras, pero aseguró que desconocía qué pudo haber pasado con ellas después.

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc — TIME (@TIME) 21 de junio de 2018