Argentina está perdido, no hay liderazgo: Simeone

Pese a todo ello, El Cholo tiene confianza en que Argentina logrará pasar a la siguiente ronda, pues considera que llegará vivo a la última fecha, cuando se enfrente ante la Selección de Nigeria e Islandia choque frente a los croatas.

“El equipo está mal. Pero es Argentina y yo creo, y espero no errarle, que va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia y ahí vas a tener la posibilidad de ganándole a Nigeria pasar. Siempre y cuando Islandia no gane a Croacia porque ahora depende de Islandia de que no gane ninguno de los dos partidos”, señaló.