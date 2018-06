Hiriart advierte sobre posible derrota de López Obrador

“Lo que en el fondo nos dicen es: cuidado mexicanos, ya pónganse serios porque lo que van a decidir no es broma, y comparan a López Obrador con Hugo Chávez y la catástrofe venezolana. No dicen cuál es la alternativa a la locura de votar por López Obrador, pero no es necesario dar su nombre pues todos sabemos cuál de los dos tiene la preparación más sólida para conducir al país…”, escribió.