Veo a un México ganador, no perdedor: Meade Kuribreña

Meade puso de nuevo sobre la mesa que la elección del 1 de julio es fundamental porque no se votará solo para elegir un nuevo presidente, sino el proyecto de nación que regirá la vida política, económica y social del país por los próximos seis años. Destacó la necesidad de apoyar una propuesta que busque resolver problemas y no regresar a las ideas fracasadas del pasado.

Yo veo a un México unido, no dividido; a un México ganador, no perdedor; a un México que resuelve sus problemas y que avanza, no que retrocede. A ese México lo vamos a construir juntos #VotaMeade????. — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 22 de junio de 2018