Rusa exhibe infidelidad del aficionado mexicano desaparecido

Sin embargo, la mujer involucrada decidió conceder una entrevista a la prensa nacional para exigir una inmediata disculpa por el caso de Francisco Xavier, tras afirmar que el mexicano la deshonró y calumnió en dos países.

“Me gustaría que se disculpe oficialmente. La verdad es que fui calumniada por el hermano de Francisco al decir que mantenía al joven bajo custodia, que lo había drogado y le había robado. Pero no fue nada de eso”, confesó.

Alita detalló que el hermano de Francisco, Nicolás, se fue a otro lugar después de haber estado con ellos en el bar. Posteriormente, ambos decidieron ir a su departamento, donde se quedó por algún tiempo.

“Me gustaría que Nicolás me ofrezca una disculpa oficial. Él me deshonró injustamente en dos países. Los medios dijeron que apagué o bloqueé el teléfono. Aunque fue al revés, su hermano me bloqueó cuando quería llamar y decir que Francisco había olvidado su identificación de fan. Quizás Nicolás se comportó de esa manera porque Francisco está casado”, precisó.