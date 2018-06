Trump usa a niños inmigrantes como títeres políticos: Hillary Clinton

Hillary Clinton lanzó una dura crítica contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusó de utilizar a los niños inmigrantes como títeres políticos, a fin de impulsar cambios en la política migratoria en el Congreso.

La ex candidata presidencial por el Partido Demócrata pidió no celebrar el decreto del mandatario mediante el cual se pone fin a la separación de las familias inmigrantes, tras señalar que los afectados todavía no se han reunido con sus seres queridos.

Asimismo, Clinton quiso dejar en claro que la orden de Trump no fue resultado de una reflexión personal o de su equipo de trabajo, sino que fue posible gracias a la presión que ejercieron diferentes grupos en contra del Gobierno de Estados Unidos.