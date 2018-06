¿Aprendieron la lección? Afición mexicana repudia el grito contra el portero rival

En Twitter, se hizo evidente que los aficionados mexicanos reflexionaron sobre la gravedad de la situación, por lo que utilizaron el hashtag #NoGritesPuto para concientizar a los aficionados que acuden al estadio.

Los aficionados y seguidores leales al Tricolor se mostraron muy preocupados de que la FIFA quite puntos a México por el comportamiento de su afición. En caso de pasar segundo de grupo, las posibilidades de enfrentar a Brasil son elevadas.

En serio gente... Por favor #NoGritesPuto ¿Sabes qué vas a ganar? ¡Nada! #Mex @miseleccionmx sí podría perder puntos porque una bola de retrasados no logra comportarse en casa ajena... — Rodrigo ~Hitman~ @Home viendo #Rusia2018 (@Rodrigo_Hitman) 22 de junio de 2018

Además, también hubo usuarios que pidieron no caer en esta clase de ofensas hacia el portero rival por un tema de educación, ya que los aficionados en Rusia también están representando a todo un país.

#NoGritesPuto cuando mi hijo de seis años fue a su primer partido de fútbol y me preguntó q gritaban, yo le dije q gritaban: eeeeeee futbol! - no estaría mal cambiar la palabra no? — la letrada (@sexyliaherrera) 22 de junio de 2018