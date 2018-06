Nancy de la Sierra enseña el cobre

La candidata de MORENA al Senado de la República, Nancy de la Sierra Arámburo, demostró su verdadera cara luego del debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).



La ex priista fue videograbada en un salón diciendo que no se quiere tomarse la foto oficial con sus adversarios Xutlalic Ceja, del PRI y Mario Riestra, del PAN a quien llama gatos, pero no sólo eso, al final revela que les quiere partir su madre.



De manera despectiva se escucha decir a Nancy de la Sierra que sólo quiere tomarse la foto con el “joven Natale” y con el maestro Emilio Salgador Néstor, candidato del Partido Nueva Alianza.



No es la primera vez que Nancy de la Sierra se expresa así de las personas, cuando perdió la diputación federal por el distrito de Teziutlán, en un programa de internet reconoció abiertamente que por eso odiaba a todos sus paisanos, razón por la cual se ganó el mote de #LadyTeziutlán.



En redes sociales le llueven las críticas ya hay personas que aseguran que minutos antes de ser grabada se dirigía a Mario Riestra como “pinche puto”, pues evidenció su riqueza y su pasado marinista.