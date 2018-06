DeAndre Ayton, primera selección del Draft NBA por los Suns

En el número dos tampoco hubo grandes sorpresas al ser elegido Marvin Bagley III, de 19 años, formado en la Universidad de Duke por los Sacramento Kings y que es uno de los jugadores con mayor proyección.

Con el número tres fue elegido Luka Doncic, el base del Real Madrid de España y originario de Eslovenia, que, a pesar de ser elegido por los Hawks de Atlanta, jugará con los Mavericks de Dallas que compraron sus derechos al expresar su gran interés en el jugador.

Mark Cuban, dueño de los Mavericks, ha demostrado en varios años su admiración por los jugadores europeos y con Doncic, bicampeón con Real Madrid, busca tener el relevo generacional de Dirk Nowitzki.

A cambio, los Hawks de Atlanta se quedaron con Trae Young, la quinta selección en general, un base con las características de Stephen Curry, pero que ha dejado muchas dudas sobre su capacidad.

En el número cuatro fue elegido por los Grizzlies, Jaren Jackson, mientras Mo Bamba fue seleccionado en el número seis por el Magic, otros de los grandes jugadores juveniles que se encontraban en este Draft.

