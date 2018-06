Melania Trump visita albergues para niños migrantes en Texas

Durante un encuentro con la prensa, reafirmó su intención por que las familias vuelvan a ser reunidas lo más rápido posible, siendo una figura fundamental junto a Ivanka Trump, hija del presidente, para que Donald Trump firmara una orden ejecutiva para poner fin a la separación de las familias.

Por medio de su vocera, la primera dama también aseguró que detesta ver cómo separan a las familias en la frontera, teniendo gran interés por los niños. Esto después de que se diera a conocer que más de dos mil 300 niños migrantes han sido separados de sus padres después de ingresar sin autorización a Estados Unidos.

Por otra parte, su visita se vio eclipsada por una gabardina que utilizó previo a su viaje a Texas, la cual tenía el mensaje: En realidad no me importa, ¿y a ti? (I Really Don’t Care, Do U?), el cual fue ampliamente criticado por usuarios en redes sociales, aunque Donald Trump salió a su defensa y afirmó que el mensaje estaba dedicado a la prensa, no a los niños migrantes.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2018