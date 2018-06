Postura dura en el TLCAN se debe a que México no hace nada por la migración: Trump

En una comparecencia ante los medios después de una reunión con su gabinete, señaló que México tiene responsabilidad en la crisis migratoria y humanitaria que ocurre en la frontera entre ambos países, ya que, a pesar de tener los recursos para acabar con la crisis, permite a los migrantes centroamericanos caminar en el país.

“Francamente, ellos alientan a la gente a caminar por México y entrar a Estados Unidos porque son narcotraficantes, tratantes de personas, ‘coyotes’, verdaderas bellezas las que obtenemos. México no está haciendo nada por nosotros, excepto tomar nuestro dinero y enviarnos drogas. Podría parar este problema en dos minutos y nosotros no tendríamos que hacer nada. Pero México no hace nada”, indicó.