Sexenio Mundialista: Lo mejor de la jornada

“Yo soy el responsable de la derrota, porque soy el técnico y decido el sistema de juego. Se nos quebró el partido emocionalmente después del primer gol. Hicimos algunos cambios que no funcionaron como lo habíamos planeado… Hace tiempo que soy técnico y no me tocaba vivir algo así, insisto, el plan del partido no funcionó, nos da pena y vergüenza vivir esta situación”, dijo Sampaoli quien también se dio tiempo para defender a Messi.