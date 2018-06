Carpinteyro quería hacerse notar en el tercer #DebateChilango

Purificación Carpinteyro acusa que durante la campaña ha sido objeto de un veto mediático, por lo que buscaba ser visible durante el último debate.

“No queda la menor duda que desde el día de ayer he sido trending topic a nivel nacional y quienes no me vieron en el debate me han visto hoy han hablado de mí, y hoy todo el mundo sabe que estoy en la contienda”, destacó Carpinteyro en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.