Femexfut advierte sanciones más graves por grito homofóbico

El directivo mexicano pidió comportamiento a la afición mexicana que se encuentra en la Copa del Mundo de Rusia 2018, además de que el país anfitrión es estricto en este tema.

“Los mexicanos nos tenemos que comportar, este grito entendemos en México porque lo utilizamos y de donde surge, pero a nivel mundial, no está bien visto, es una falta de respeto y si nos dicen que no lo gritemos, no lo debemos de gritar”, dijo en entrevista exclusiva con Excélsior.