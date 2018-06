Rosendo Morales, "Entre lo público y lo privado"

Ve la entrevista completa en SexenioTV, sólo entra a nuestro portal www.sexenio.com.mx y da clic en TV.

¿Quién es Rosendo Morales Sánchez?

Soy candidato del PRI, mi municipio cuenta con cinco juntas auxiliares, cinco inspectorías, once colonias que colindan con la 11 Sur de Puebla y los clusters de Angelópolis, que son jurisdicción del municipio. Tengo el propósito de ayudar, conozco todo el municipio junto con su población, vamos a atender todas las necesidades que hemos recabado en este periodo de campaña.

¿Conoce las necesidades de la población?

A estas alturas conocemos más las necesidades y es compromiso de su servidor junto con su planilla atenderlas de manera eficiente, ya que sabemos las gestiones que se pueden realizar en las distintas dependencias de gobierno y en sus distintos niveles.

¿Cuáles son las principales demandas de las familias de Ocoyucan?

Principalmente se sustentan en ocho puntos, uno de los problemas que la ciudadanía de mi municipio demanda es el asunto de la seguridad, yo sé que el asunto de la seguridad es un problema nacional que baja al estado y obviamente a los municipios. Para atacar el problema de la seguridad tendríamos que terminar con la desigualdad social que hay en el país, sin embargo, a corto plazo lo que nosotros proponemos es que metamos más personal, más patrullas equipadas e instalación de cámaras de seguridad.

¿Qué otro problema se debe atender?

El tema del agua potable, en la cabecera municipal lo que nosotros pretendemos hacer es un plan maestro de rehabilitación del sistema del agua potable ya existente. En 1998 se perforó el pozo, nosotros hemos realizado un estudio geológico donde nos damos cuenta que el pozo actual sólo produce nueve litros por segundo, sólo para la cabecera necesitamos entre 14 a 16 litros, es evidente que tenemos un déficit, lo que nosotros estamos proponiendo perforar otro pozo que ayude al actual.

¿Cómo va la campaña en la recta final?

Muy bien, la gente me ha recibido, me ha manifestado sus necesidades, creo que eso es lo que tenemos que hacer todos los que aspiramos a gobernar porque si nosotros no escuchamos a la población entonces qué necesidades vamos a representar. No hay nada mejor que platicar de manera directa y recibir las solicitudes.

¿Un mensaje final?

Yo les pediría que voten por Rosendo, que no duden, yo represento al Partido Revolucionario Institucional, que el 1 de julio no duden, yo estoy enterado de toda la problemática y sé que podemos hacer las cosas, porque lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo y lo seguiremos haciendo. El respaldo de Antorcha campesina es una garantía muy importante para cumplir todos los compromisos, porque hace tiempo la organización ha venido coadyuvando en la gestión de recursos.