Time usa portada para criticar a Donald Trump

El texto principal y la portada exhiben el descontento que existen dentro de la misma sociedad estadounidense sobre la política de Tolerancia Cero, la cual ocasionó que más de dos mil pequeños fueran separados de sus padres tras ser detenidos en la frontera.

El artículo de crítica hacia Donald Trump y su administración es obra de Karl Vick, quien también realiza un análisis del discurso del Presidente de Estados Unidos en los últimos 18 meses, donde el concepto de derechos humanos ha aparecido únicamente diez veces. Sumamente revelador.

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc — TIME (@TIME) 21 de junio de 2018