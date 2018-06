México pudo haber goleado a Alemania, pero se asustaron: Blatter

Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, no se pierde ningún partido del Mundial de Rusia 2018. El duelo entre México y Alemania no fue la excepción, e incluso se animó a opinar sobre el encuentro que le dio la vuelta al mundo.

El polémico ex dirigente consideró que el Tricolor pudo haberles metido tres o cuatro goles a los alemanes, según lo visto el pasado domingo en la ciudad de Moscú. Pese a ello, confía en que los teutones podrán clasificarse a la siguiente ronda.