Alarma al INE la baja transparencia de los candidatos

“En el 2012 el sistema ‘Candidatas y Candidatos, Conócelos’, (participaron) 352, es decir, el 13.3 por ciento de dos mil 700 candidatos registrados publicaron su información curricular y el sistema recibió un millón 130 mil visitas. Para 2015, la última elección federal, en dicho sistema mil 771 candidatas y candidatos de cuatro mil 517 registrados, es decir, casi el 40 por ciento, el 39.19 por ciento del total, publicaron su información curricular y las consultas recibidas en dicho sistema aumentó a dos millones”, explicó Córdova.

El consejero presidente explicó que esta información puede ayudar a los ciudadanos a orientar su voto, además de que es una obligación para los partidos en materia de la Ley General de Transparencia. Señaló que, aunque no es una obligación ante el INE, es incomprensible que no reporten sus datos curriculares los candidatos.

“Los datos anteriores habla de una incomprensible, para decir lo menos, involución en materia de transparencia de parte de quienes aspiran a obtener un cargo de representación en ésta la elección más grande de nuestra historia”, dijo Lorenzo Córdova.

El INE abrió la plataforma Candidatas, Candidatos ¡Conócelos! Desde el nueve de abril, invitando por todos los medios a los candidatos a participar de forma voluntaria para otorgar sus datos y ayudar a los ciudadanos con su decisión del voto.

Además de que la respuesta fue baja, fueron detectados varios casos con información otorgada a medias y con espacios en blanco.

En cuanto a los candidatos por cargo que no participaron: por la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón fue el único que no dio sus datos; para el Senado, 444 candidatos de 567 contendientes no dieron su información; en el caso de los Diputados, dos mil 556 de dos mil 956 no proporcionaron sus datos.