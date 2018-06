Jorge Aguilar suma a Nueva Alianza

A una semana de que acaben las campañas, el candidato del PAN a la diputación federal por el distrito 9 de Puebla Jorge Aguilar Chedraui, sumó a su contrincante de Nueva Alianza Aldo Fabián Navarrete Areizaga, quien declinó a la candidatura.

A través de sus redes sociales, el aliancista reconoció en Jorge Aguilar a la persona con mejores cualidades para representar al distrito, razón por la cual se unió a su proyecto.

“Admito con honestidad que la intención de voto no me favorece. Con la convicción que la unidad hace la fuerza, he tomado la decisión de declinar mi candidatura a favor de quien con el apoyo de la gente lleva la delantera en la contienda y quien creo que es la mejor opción para este distrito".