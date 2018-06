Seguirá Liliana Luna con pasos firmes en la recta final

La candidata a la Diputación Local 02 por la coalición “Por Puebla al Frente”, Liliana Luna Aguirre, continua haciendo su recorrido por el distrito, realizando el ejercicio de visitar casa por casa para llevar a la ciudadanía sus propuestas de trabajo.

En esta ocasión, recorrió los caminos y las calles de la Unión y Zihuateutla, para comprometerse con la ciudadanía en regresar con acciones claras y noticias buenas en favor de las familias serranas.

“Para Zihuateutla tengo claro que debo gestionar un mejor presupuesto y vigilar que se ejerza de manera correcta en todas sus comunidades. Hoy más que nunca confío en que este 1 de julio ustedes van a decidir correctamente a quien le van a dar su confianza, y se que yo estoy incluida en esa decisión porque así me lo han hecho saber. A pesar de llevar mis primeras visitas a su municipio, ya me siento parte de él, porque me han recibido siempre de la mejor manera y eso es algo que se agradece y se reconoce. Esto me hace comprometerme aún más con ustedes. No les voy a fallar, les doy mi palabra de permanecer muy cercana a todos ustedes”. Expresó Luna Aguirre en sus reuniones por el municipio.