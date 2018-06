BUAP firma convenio con OISCA, capítulo México

Para fomentar la movilidad de estudiantes y el desarrollo humano, por medio del voluntariado, principalmente en aquellos adscritos al Complejo Regional Sur en Tehuacán, la BUAP firmó un convenio marco de colaboración con The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement-International (OISCA), capítulo México.

Se trata de una organización japonesa, fundada en 1961, con más de 50 sedes en el mundo. Sus principales actividades son el desarrollo de la comunidad y de los recursos humanos, mediante la creación de capacidades, la agricultura y la conservación y restauración del medio ambiente.

Odorico Mora Carreón, director General de Desarrollo Internacional de la Máxima Casa de Estudios en Puebla, celebró la firma de este acuerdo que formaliza los lazos de cooperación entre ambas instancias desde hace más de un año. Ahora –dijo- es momento de trascender y buscar espacios que generen la construcción del desarrollo humano.