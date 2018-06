Messi es un prócer para Argentina: Sampaoli

El ex de Sevilla no dudó en decir que la estrella del Barcelona era el mejor jugador del mundo, aunque indicó que no puede él solo “cambiar realidades de un partido”.

"Creo que es el mejor del mundo y eso nos da un plus, pero es imposible que un jugador te permita cambiar realidades de un partido. Te puede dar un factor pero no puede ser alguien que sea responsable de un fracaso", añadió Sampaoli.

Y es que las críticas se fueron contra Messi por haber fallado el penal en la segunda mitad en el 1-1 ante Islandia en el debut de su equipo en la competición.

Argentina se medirá el jueves a Croacia, que viene de ganar 2-0 a Nigeria en su primer partido y que, en caso de victoria, estará clasificada para los octavos de final de la competición.