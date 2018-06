Enrique Meza reconoce trabajo de Osorio en el Tri

En este sentido, Meza reconoció el trabajo de Juan Carlos Osorio al frente de la Selección Mexicana de Fútbol, y por supuesto, el triunfo contra Alemania el pasado domingo.

El Ojitos recordó su paso por el Tri en 2001, y aunque afirma que no le fue nada bien al frente del equipo, fue una experiencia maravillosa.

“Fue una maravillosa experiencia dirigir a México y no me lo quita nadie. Aunque me fue muy mal es algo que no lo cambio por nada”.