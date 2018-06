FIFA toma medidas en caso de Rafael Márquez

Rafael Márquez recibió los permisos para poder disputar el Mundial de Rusia 2018, pero sigue bajo la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, situación por la que la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol toman previsiones para no verse afectados.

De acuerdo con un reporte del diario New York Times, la marca patrocinadora Budweiser pidió que Márquez no pueda ser considerado como mejor jugador del partido durante el Mundial, reconocimiento que entrega la cervecera y por su decisión de no relacionarse con ningún tipo de escándalo legal.

La marca se encarga de entregar un trofeo al Mejor Jugador de cada partido, en el caso del duelo entre Selección Mexicana ante Alemania, fue elegido Hirving Lozano por su anotación, eligiendo al futbolista por rendimiento y por una votación rápida en redes sociales.