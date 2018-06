Senado de Canadá aprueba legalización de la marihuana

Con esta ley, se cumple una de las promesas de campaña del primer ministro Justin Trudeau, quien en su momento reconoció que fumó marihuana inclusive después de ser elegido parlamentario.

Entre los puntos de la legalización, en el caso de la venta, las autoridades estatales y locales tienen un mayor poder de acción tanto con los establecimientos de titularidad pública como sobre aquellos de propiedad privada.

De igual forma, la iniciativa sigue las recomendaciones realizadas por un grupo de trabajo sobre la legalización de la marihuana, teniendo un periodo de espera de 90 días para que la ley sea implementada de manera completa.

Esto se debe a que, tras el voto del Senado, el cual podía demorar, pero no impedir la medida, la ley deberá ser homologada por la gobernadora del país, que representa a la reina Isabel II.

Por otra parte, al ser Canadá la primera gran economía del mundo en legalizar el cannabis, su movimiento será observado por otros grandes países que se plantean si tomar la misma medida. Así como por diversos inversores globales que ya han invertido dinero en empresas canadienses relacionadas con el ya creciente negocio de la marihuana.

It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 20 de junio de 2018