Lo elegimos porque es gente buena, dicen a Lisandro Campos

Por su parte, Lisandro Campos agradeció el respaldo de los vecinos y aseguró que no se equivocan cuando deciden su voto por él, pues desde temprana edad tomó la decisión de luchar por la gente humilde y hasta la fecha lo ha seguido haciendo y ha cosechado muchos éxitos.

“A donde quiera que he ido he hecho un buen trabajo pues le he ayudado al pueblo a resolver sus necesidades y sus problemas. Esta no va a ser la excepción, esta diputación también va a servirle a ustedes, para que, con su apoyo, gestionemos los recursos y hagamos las obras que hacen falta en este distrito”, dijo el candidato a diputado federal.