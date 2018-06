Naciones Unidas lamenta salida de EE.UU. del Consejo de Derechos Humanos

Previamente al anuncio oficial del gobierno estadounidense, Dujarric ya había comentado que Guterres defendía la participación activa de todos los Estados miembros en este sistema.

Por su parte, Zeid Ra’ad al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas calificó la decisión como decepcionante, aunque aseguró que no le sorprendía.

En otras reacciones, Israel dio la bienvenida a la decisión de Estados Unidos, defendiendo que el Consejo es un enemigo de quienes realmente se preocupan por los derechos humanos. El gobierno estadounidense acusó en su momento al organismo de moverse por sentimiento contrarios a Israel.

Nikki Haley, embajadora ante la ONU de Estados Unidos, anunció la decisión de su gobierno de abandonar el Consejo, algo que la administración de Donald Trump ya había advertido desde el pasado año, en caso de que unas reformas al funcionamiento del organismo no se aceptaran.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights — UN Human Rights (@UNHumanRights) 19 de junio de 2018