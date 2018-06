ESPECIAL: Garfield, sus 4 décadas

Pesando 2 kilos (demasiado para un gato), Garfield nació en la cocina de un negocio de comida italiana donde desarrolló su amor por la lasaña, y en general por todos los alimentos, pues era capaz de engullir hamburguesas, pizzas y hot dogs. El dueño del lugar, molesto por el apetito voraz del felino, decidió dejarlo en una tienda de animales.

Ahí, Garfield conoció a Jon Bonachón, que pasaba por aquel lugar y notó al gato tan inusual, por lo que decidió llevarlo a casa. Pasaron demasiado tiempo juntos, hasta que el animal copió los vicios y mañas del humano: tomar café, caminar en dos patas y ver series hasta muy noche. Desarrolló un estilo de vida sumamente perezoso, una cínica existencia que incluye la apatía, el fastidio, su odio a las dietas y a los lunes -pues considera que la energía de estos días son de mala suerte-.

Después, a la vida de ambos llegó Oddie, un perro con el que a Garfield le resultó difícil de congeniar, pues lo consideraba un tonto, no obstante, con el paso del tiempo se volvieron buenos amigos, incluso, el felino llegó a describir al can como ‘honesto y decente’, aunque no dejaba de ser la víctima constante de sus pesadas bromas.