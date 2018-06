Trump recibe en la Casa Blanca al rey Felipe VI de España

Por su parte, el rey Felipe comentó que los países comparten una historia y un legado en común desde hace muchos años, pero principalmente comparten el valor de la democracia.

Como parte de la visita, el Rey y Donald Trump mantuvieron un encuentro bilateral con sus respectivas delegaciones, en donde participaron Joshep Borrel, ministro de Asuntos Exteriores estadounidense y Mike Pompeo, secretario de Estados; mientras que de España estuvieron parte del equipo de trabajo del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Los reyes de España sostuvieron una gira por Estados Unidos, visitando las ciudades de Nueva Orleans en Luisiana y San Antonio, Texas, la cual fue fundada por españoles y ambas como parte de las celebraciones de su tricentenario. Además, de cumplirse cuatro años de que fuera proclamado Felipe VI como Rey de España.

Today, President Trump and the First Lady welcomed King Felipe VI and Queen Letizia of Spain to the White House. pic.twitter.com/65dEjyA1r8 — The White House (@WhiteHouse) 19 de junio de 2018