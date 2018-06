EE.UU deja el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Entre las diferencias entre las partes, la diplomacia estadounidense acusaba al Consejo de estar motivado por sentimientos contrarios a Israel, además de que le incomodaba la presencia de algunos países miembros.

Haley en su momento ya también había exigido una reforma del Consejo, además, en el 2017, Estados Unidos impulsó un proyecto de resolución que contemplaba cambios profundos en el grupo.

Entre sus propuestas estaban la creación de un dispositivo para que países acusados de cometer violaciones de derechos humanos fueran excluidos con mayoría simple de la Asamblea, así como que la cuestión de los derechos humanos de Palestina no formara parte de la agenda de forma sistemática.

Estados Unidos enfrentaba fuertes críticas en cuestión de derechos humanos después de darse a conocer las cifras y condiciones en la que los niños migrantes son separados de sus familias en la frontera sur por la política de cero tolerancia, situación a la Zeid Ra’ad al-Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió que se detuviera esta política inadmisible.

Respecto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue creado en 2006 para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos y se encuentra conformado por 47 países, escogidos por mayoría absoluta de la Asamblea General del organismo.

RT @USUN: With members like China, Cuba, the Democratic Republic of Congo, and Venezuela the Human Rights Council is not worth its name. pic.twitter.com/eEETxFvw19 — Nikki Haley (@nikkihaley) 19 de junio de 2018