The Cure prepara un nuevo disco: Robert Smith

"He intentado escribir canciones sobre cosas diferentes a como me siento pero son secas e intelectuales y ese no soy yo", ha explicado al diario inglés The Guardian.

Por otro lado, Robert Smith ha afirmado que se sentiría decepcionado si no hubiera un nuevo álbum de The Cure.

"Me he comprometido a ir al estudio y crear canciones para la banda, algo que no he hecho durante diez años", ha destacado, al tiempo que ha apuntado que Meltdown le ha inspirado porque ahora está escuchado a nuevos grupos.

Robert Smith continuó diciendo que está “entusiasmado por su entusiasmo. Así que si no funciona, me decepcionaré, porque significará que las canciones no son suficientemente buenas".