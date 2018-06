Meade Kuribreña condena separación de familias en EE.UU.

“No hay nada más importante que la protección de nuestros niños, es absolutamente inaceptable la actitud de Donald Trump, separar a los niños de sus familias es atentar contra sus derechos y afectar sus vidas, posiblemente, para siempre".

El ex funcionario federal agregó que "no podemos admitir que esta situación continúe, alguien que no respeta a los niños, no puede respetar ningún tipo de derecho“.

Desde San José del Cabo, Baja California Sur, el aspirante de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-NA) pidió al gobierno estadounidense que termine con ese tratamiento a menores principalmente centroamericanos y mexicanos, entre otros.

”Exigimos al gobierno de Estados Unidos termine de inmediato este tratamiento, y hacemos un llamado enérgico para que participe la Organización de las Naciones Unidas, para que se involucre la UNICEF, para que intervengan en este asunto y detengan este abuso de inmediato”, puntualizó.