Empresarios rechazan división por las Elecciones 2018

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) fue motivo de un par de rumores durante los últimos días, varios de ellos señalando a una posible división en su interior por discrepancias sobre las elecciones del 1 de julio.

El presidente del organismo, Alejandro Ramírez, advirtió que se trata de una verdadera falacia, ya que el ambiente que se vive en el interior del consejo es de unidad y solidaridad de cara a una jornada electoral histórica para el país.

La polémica se generó después de que se decidiera no publicar una encuesta que presentaba a José Antonio Meade por encima del candidato del Frente, Ricardo Anaya Cortés. Al final, señaló, se decidió no difundir el estudio para no incidir en el proceso electoral.