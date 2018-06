Japón sorprende y le pega a Colombia en Rusia 2018

Los cafetaleros deberán aplicarse al máximo los siguientes dos partidos de fase de grupos, pues un tropiezo más los dejaría prácticamente fuera del torneo. Su debut mundialista no fue lo que esperaban, ya que se encontraron con un Japón organizado que les sacó el resultado en los últimos 20 minutos.

Colombia no inició de buena manera. James en la banca por fatiga muscular ya era una señal de que la cosa no venía bien. La expulsión de la Roca Sánchez terminó por complicar todo para los sudamericanos, quienes no pudieron refrendar su supremacía ante los nipones después de haberlos goleado en Brasil 2014 por 4-1.

Los nipones se fueron adelante después de la mano de Sánchez al minuto 3, lo que le costó la expulsión y un penal en contra. Kagawa no desaprovechó el regalo y colocó el 1-0 a favor de su equipo.