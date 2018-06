Trump promete dominio de EE.UU. en la exploración espacial

Afirmó que, con estas decisiones, Estados Unidos retomará el legado como principal país en la exploración espacial. Aunque Trump no dio detalles sobre la misión que tendrá esa nueva división castrense, y aunque la decisión recae en el Congreso, ordenó al Departamento de Defensa comenzar el camino.

Esta decisión ya la había adelantado desde el pasado mes de marzo, cuando anunció que le gustaría crear una división que se enfocará en el espacio, al considerar que también ahí se combaten guerras como en el cielo, mar y tierra.

Después pasó por un periodo de contradicciones, ya que en primera instancia comentó que solo lo decía de broma, aunque rectificó tiempo después y afirmó que era una gran idea.

Joshep Dunford, general y jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos, dijo en el mes de abril que con los sistemas con los que cuenta Washington actualmente en el espacio, carecen de la resistencia necesaria en caso de un ataque y son vulnerables a las nuevas capacidades con las que cuentan otros países.

Por su parte, Dana White, portavoz del Pentágono, dijo que el proceso será largo para la creación de esta fuerza espacial y dependería de una comisión creada recientemente, por lo que no mostró su entusiasmo por el caso.

