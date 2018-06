Separación de niños inmigrantes es una crisis moral y humanitaria: Hillary Clinton

Amnistía Internacional se unió a las protestas contra la política a la que calificó como espectacularmente cruel y afirmó que separar a los niños de sus familias en la frontera no es muy distante de la tortura.

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, defendió que, de acuerdo con el derecho internacional, la práctica de separar a los niños de sus padres y colocarlos en centros de detención puede considerarse tortura por el daño mental que acarrea para las familias.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, defendió la severa política de tolerancia cero, que se ha aplicado en la frontera entre México y Estados Unidos. La política de separación ha sido duramente criticada, debido a los nuevos reportes de que los niños son mantenidos en espacios similares a jaulas.

Desde políticos, hasta organizaciones civiles han emitido cuestionamientos sobre esta política, después de que legisladores demócratas realizarán revisiones a las condiciones con las que niños y migrantes son mantenidos en lugares de Texas.

We should be heartbroken to see families torn apart, but we should not be hopeless. There’s something you can do right now to help.



Make a donation that will be split across eight organizations working to protect kids separated from their families: https://t.co/gFtjV3KBfM — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 18 de junio de 2018