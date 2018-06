Melania Trump y Laura Bush critican separación de familias inmigrantes

Por su parte, Laura Bush, deploró que el Departamento de Seguridad Interna (DHS), haya detenido a casi dos mil menores de edad, más de cien mil de ellos siendo menores de cuatro años.

De igual forma, calificó la política de cruel e inmoral, por lo que el gobierno no debería estar en el negocio de depositar niños en almacenes reconvertidos, indicó.

I live in a border state. I appreciate the need to enforce and protect our international boundaries, but this zero-tolerance policy is cruel. It is immoral. And it breaks my heart.https://t.co/he1uw1E96A — Laura Bush (@laurawbush) 18 de junio de 2018