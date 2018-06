¡Susto para Arabia Saudita! Su avión se incendia en pleno vuelo

Por su parte, Hatan Bahbir, uno de los jugadores sauditas, dijo en un video en la cuenta de Twitter de la federación que se llegó a salvo al destino, y que solo “fue un simple mal funcionamiento”.

?? | Press Release



According to the Saudi Arabian Football Federation, all the Saudi national team players have arrived safely in Rostov-on-Don this afternoon to play against Uruguay, and currently are staying in their residence, and that the fire was merely an accident. pic.twitter.com/ai67skC1Kp — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) 18 de junio de 2018