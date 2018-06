Alejandro Martínez, "El Chícharo", "Entre lo público y lo privado"

Ve la entrevista completa en SexenioTV, sólo entra a nuestro portal www.sexenio.com.mx y da clic en TV.

¿Principal rasgo de su carácter?

Soy constante, la constancia ha marcado mi vida y es por eso que estamos en este punto.

¿Qué cualidad aprecias más en un hombre?

La honestidad, el hombre tiene que ser honesto para que pueda hacer bien a la comunidad.

¿Y en una mujer?

La fidelidad que es lo que siempre pido, tanto dar como recibir fidelidad de una pareja.

¿Qué espera de sus amigos?

Comprensión y apoyo, el apoyo de los amigos reales es lo que más le da fuerza a una persona.

¿Su principal defecto?

Ser perfeccionista, me gusta que las cosas salgan bien y me preparo muy duro para que todo salga correctamente.

¿Su ocupación favorita?

Comer e ir al cine y convivir con mis amigos.

¿Su ideal de felicidad?

La tranquilidad… no hagas lo que no quieras que te hagan.

¿Cuál sería su mayor desgracia?

El no lograr mis objetivos, la frustración.

¿Qué le gustaría ser?

Ser feliz, la felicidad es la búsqueda de todo ser humano.

¿En qué país desearía vivir?

En México, soy muy feliz en esta tierra que me vio nacer y que me verá morir.

¿Su color favorito?

El azul, me recuerda al azul del mar, disfruto mucho la playa y nadar en el mar.

¿La flor que más le gusta?

La rosa, me recuerda mucho el romanticismo, el compromiso y un buen detalle.

¿El ave con el que se identifica?

Con el chupamirto, porque se mantiene en el aire haciendo todo el esfuerzo y no te ven venir, es muy pequeño pero es un gran animal.

¿Sus autores favoritos en prosa?

Edmundo de Amicis, “Diario corazón de un niño” ha marcado mi vida desde hace mucho tiempo y un autor poblano que se llama Julio Glockner, “Cementerio de papel” me marcó mucho ese libro.

¿Un héroe de ficción?

Batman, desde que vi la primera película se me hace que una persona que ha luchado siempre por salir adelante, todo a base de fuerzas y sin súper poderes.

¿Una heroína?

Gatúbela, ella también se esfuerza, es feminista, lucha por sus ideales.

¿Su compositor favorito?

Es de la vieja escuela, pero Roberto Cantoral

¿Su pintor preferido?

René Madrid, me gusta mucho su interpretación, el surrealismo y su manera de plasmar sus ideas y sueños.

¿Su héroe de la vida real?

Mi padre, no fue fácil su vida y hoy es un gran empresario que me alienta y me da el ánimo para salir adelante.

¿Su nombre favorito?

Alejandro.

¿Qué hábito ajeno no soporta?

La mentira, me choca que te prometan algo y no cumplan… mejor dime que no o dime que sí, pero no me digas que lo vas a hacer y no lo hagas.

¿Un hecho de armas que admire?

Me ha marcado mucho el asesinato de los hermanos Serdán, desde que fui a su casa de chico, el ver cómo lucharon por la patria me inspira mucho para salir adelante.

¿Qué don de la naturaleza desearía poseer?

Me gustaría ser un rayo, contundente y una fuerza infinita de la naturaleza.

¿Cómo le gustaría morir?

En el mar, nadando.

¿Cuál es el estado más típico de su ánimo?

Siempre tengo buen ánimo… alegría, siempre echado para adelante, siempre contento.

¿Qué defectos le inspiran más indulgencia?

La ignorancia, toda nuestra campaña está basado en eso… la educación es la solución, a veces la gente no tiene las oportunidades para poder aprender y es lo que más me da indulgencia.

¿Tiene un lema?

El hacer lo mismo y esperar diferentes resultados es lo cool.