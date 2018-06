Ya estoy harta de ser humilde: Catherine Zeta-Jones

La actriz, quien figura como una de las ganadoras del Oscar, tiene una fortuna superior a los 167 mil millones de dólares. Con el futuro económico resuelto, dijo que lo único que le preocupa, por ahora, es el cuidado de sus hijos y su trabajo.

“Ambos quieren ser actores y estoy muy orgullosa. No lo hacen por fama. Se han criado rodeados de gente famosa. Saben lo que es eso. Ellos quieren aprender el oficio porque es lo que les gusta. Y eso me hace sentir orgullosa. Ellos saben que no es fácil. Son increíbles. No puedo esperar a que todos vean hasta donde llegarán, porque lo van a hacer. Estoy segura”, agregó.