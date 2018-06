EE.UU. no sabe qué esperar de López Obrador: Jacobson

El Gobierno de Estados Unidos tiene gran incertidumbre sobre el candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien figura como uno de los fuertes contendientes a la Presidencia de la República en México.

La ex embajadora estadounidense en territorio nacional comentó que el candidato presidencial comparte algunos rasgos populistas con el mandatario Donald Trump, sin embargo, aceptó que existen pocas certezas en torno al tabasqueño en caso de que gane la contienda.

Durante una entrevista para The New Yorker, Jacobson reveló que se reunió con López Obrador en el 2016, cuando llegó a la Ciudad de México. Sin embargo, dijo que este encuentro no fue suficiente para formarse una idea general sobre cómo gobernaría el país si llegara a alzarse con el triunfo.