La pobreza es el mal del país, aseguró Rosario Sánchez

“Por lo tanto, la mitad de los pobladores viven en situaciones poco dignas, deplorables o en total pobreza, con problemas de delincuencia, inseguridad, adicciones, desempleo, falta de recursos públicos, de educación, etc., aquejando la vida de jóvenes y adultos y privándoles de una vida digna, así como de mejores oportunidades, dejándolos en el atraso”.

Sin embargo, compartió que gracias a su lucha, trabajo y gestión, logró bajar parte de ese recurso sin tener cargo en algún congreso federal o de estado, beneficiando a niños, jóvenes y adultos, para un mejor desarrollo de sus comunidades y formación personal.

“Sin un cargo, logramos ya demasiadas obras, casi todas las colonias del norte tienen una obra nuestra. Para solicitar su apoyo, primero tengo que hablarles de lo que he hecho, tengo que decirles cuál es mi trabajo; además qué no podemos lograr desde el Congreso del Estado con la oportunidad no solo de alzar la mano, sino que debemos alzar la voz y etiquetar con nombre y apellido los recursos”, concluyó Sánchez Hernández.