Regalazo del día del Padre: Guillermo del Toro sobre triunfo de Selección Mexicana

Diferentes estrellas y famosos del mundo del espectáculo se unieron a los mensajes de celebración por la victoria del cuadro mexicano. Uno de los primeros fue Rob Schneider, el actor estadounidense cuya esposa es de origen mexicano y por la que es aficionado de los Tigres, afirmando en su mensaje que México golpeó a Alemania.

Otro caso de un actor extranjero festejando el triunfo fue Russel Crowe, originario de Nueva Zelanda, que con un sencillo mensaje solo publicó la frase Viva México.

Irvine Welsh, escritor británico de obras como Trainsporting, también expresó su contento por el triunfo e inclusive defendió a la selección en Twitter, esto al escuchar a algunos detractores del equipo.

Same pundits on Fox who said that Mexico shouldn’t have bothered showing up are now coming out with crap about how bad Germany were. Mexico played a great defensive, counterattacking game. Tactics spot on, effort, concentration and skill immense. #VamosMexico — Irvine Welsh (@IrvineWelsh) 17 de junio de 2018