Lucasfilm tendría nueve proyectos en desarrollo de Star Wars

Hasta ahora, Lucasfilm no ha hecho oficial más información sobre sus nuevos proyectos, teniendo solamente confirmadas una trilogía que sería escrita y dirigida por Rian Johnson, director de Los últimos Jedi, así como el spin-off de Boba Fett, el cual está siendo desarrollado por James Mangold, director de la cinta Logan.

De la franquicia central, se encuentra Star Wars Episodio IX a estrenarse el 20 de diciembre de 2019 y que será dirigida por J.J. Abrams.

Entre los rumores, se encuentra una película individual sobre la vida de Obi Wan Kenobi, así como el misterioso proyecto de los productores de la saga Game of Thrones: David Benioff y D.B. Weiss, quienes según algunos rumores también estarían trabajando en una trilogía, por lo que sí se podría hablar de nueve proyectos en producción.

Tom Kane seems to be somewhat in the know but very hesitant to share.. claims there are at least 9 Star Wars films in various stages of development, some individual character stories yet to be announced, but definitely not Yoda. #StarWars #AllStarComicCon — Aaron @ All-Star Comic Con (@avgoins) 16 de junio de 2018